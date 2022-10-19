غربي: “نسعى لإعادة بناء المنتخب الوطني لكرة اليد”

كشف رابح غربي، مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، أكابر رجال، سعيه لاعادة هيبة كرة اليد الجزائرية باعادة بناء منتخب قوي.

وصرح غربي لتلفزيون “النهار”: “هدفنا اعادة بناء المنتخب الوطني لكرة اليد، كون منتخبنا قبل سنة ونصف كان مريضا”.

كما أضاف: “حاليا نترقب تنصيب رئيس جديد للاتحادية، ومشروع جديد يمكننا من التطور بالمزج بين بين لاعبين شبان، وأصحاب الخبرة”.

وتابع رابح غربي: “نعمل على تكوين منتخب تنافسي، بامكانيات كبيرة، والذي يكون قادر على التنافس في كأس افريقيا المقبلة”.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد أكبار رجال، يخوض تربص تحضيري بعين البنيان، تحسبا للبطولة العالمية.