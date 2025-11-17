غرداية.. أمن دائرة القرارة يحجز 10272 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت مصالح أمن دائرة القرارة (120 كلم عن مقر ولاية غرداية) ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من توقيف شخصين، وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدر عددها الإجمالي بـ10272 وحدة.

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، لا سيما الاتجار بالمشروبات الكحولية والحد من الآفات الاجتماعية،

نتائج القضية جاءت إثر عمليات البحث والاستغلال الميداني لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقرارة، بخصوص معلومات أمنية تفيد بتواجد شخص مشتبه فيه يقوم بتخزين المشروبات الكحولية بدون رخصة لغرض المتاجرة.

وأفضت التحريات إلى تحديد هويته ومكان نشاطه المشبوه على مستوى المسكن المتواجد بمزرعته. بالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بالتفتيش مع إعداد خطة أمنية محكمة ومداهمة المكان.

وأسفرت العملية عن توقيف المعني، البالغ (63 سنة)، وضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بعدد إجمالي يقدر بـ10272 وحدة من مختلف الأحجام والأنواع، مواصلة للتحقيق في القضية تم تحديد هوية شريكه (27 سنة) وتوقيفه.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بخصوص القضية المعالجة، أنجزت عناصر الضبطية القضائية ملفًا جزائيًا عن حيازة مشروبات كحولية بدون ترخيص مع انعدام السجل التجاري وفواتير الشراء مع التهرب الضريبي. بموجبه تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.