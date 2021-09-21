الأمن يحجز بندقيتين وخراطيش ويفكك ورشة سرية لتعبئة الذخيرة في غرداية

تمكنت عناصر امن دائرة زلفانة في عملية نوعية تمت تحت قيادة رئيس امن الدائرة شخصيا من استرجاع اسلحة من الصنف الخامس عبارة عن بندقيتي صيد و ذخيرة ذات منشىء اجنبي اضافة الى كمية من البارود التى كانت تستعمل في ورشة لتعبئة هذه الخراطيش مع توقيف شخصين.

تفاصيل القضية النوعية انطلقت بعد ورود شكوى مفادها تعرض بندقيته الى السرقة حيث باشرت مصالح الضبطية فورا عملية البحث و التحري نظرا لحساسية الامر مع تكثيف الرقابةعلى مداخل و مخارج المدينة حيث تم العثور عليها في ظرف جد وجيز مع توقيف السارق

و بعد تكثيف التحريات و تعميق التحقيق مع الموقوف تم الوصول الى شخص ثاني مع استرجاع سلاح ثاني عبارة عن سلاح ناري مركب يدويا يحوزه صاحبه بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا اضافة الى حجز كمية من الخراطيش تقدر ب50 خرطوشة عيار 12 ملم ذات منشىء اجنبي اضافة الى تفكيك ورشة يستعلها هذا الشخص في تعبئة الخراطيش بطريقة يدوية ناهيك عن حجز كمية من البارود المستعمل في العملية

و بعد استكمال كامل التحقيقات بما فيها عمليات التفتيش الماذونة من طرف السلطات القضائية خلصت النتائج الى حجز سلاحين ناريين من الصنف الخامس و 50 خرطوشة عيار 12 ملم اضافة الى كمية من البارود و مواد تستعمل في ورشة تعبئة الخراطيش اين تم تقديم الموقوفين الى العدالة.