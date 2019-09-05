غرداية : إتهام مير المنيعة وعون أمن و12 أخرين بحرق سيارات إطارات الدولة

مثل كل من مير المنيعة وعون أمن و12 أخرين متهم امام وكيل الجمهورية بمحكمة المنيعة بتهم منها ما يتعلق بمكافحة الارهاب.

وحسب مصادر النهارالتهم المتابعين بها تتعلق بحرق سيارة كل من ابن الوالي المنتدب للمنيعة ورئيس محكمة المنيعة ومحاولة حرق وشرطي.

واسفرت تحريات فرقة خاصة اوفدتها مصالح امن غرداية للبحث والتحري بالتنسيق مع امن دائرة المنيعة من فك طلاسم جرائم الحرق.

وتم تقديم تقرير مفصل حول القضية لوزير العدل الذي تابع تحريات القضية خاصة بعد استهداف اطارات الدولة.

أين وجهت لهم ثقيلة منها تهم تتعلق بمكافحة الارهاب منها المادة 87 مكرر وتهم تكوين جمعية اشرار والتحريض.

ناهيك عن تهمة المشاركة وافشاء اسرار وتهم خطيرة اخرى.