غرداية: إجهاض ترويج 70 ألف قرص من المواد الصيدلانية المنشطة ومسمنات المواشي

تمكن أمن غرداية من إجهاض عملية الترويج نحو 70.000 قرص من مواد صيدلانية منشطة، وتسمين المواشي، ومنبهات الشهية لزيادة الوزن.

وحسب الملازم أول بأمن غرداية، جعفر جابر، دخلت المواد عن طريق التهريب إلى الجزائر من بلدان الساحل الصحراوي، ومنتهية الصلاحية.

ولم تخضع هذه المنتجات الطبية إلى أي رخصة لتسويقها أو مراقبة نوعية أو لمراقبة شروط نقلها وتخزينها -حسب ذات المصدر-.

وقد تم التخلص من المواد من قبل مهاجرين غير شرعيين لتعطيل عملية ملاحقتهم من قبل الشرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفتح تحقيق للقبض على الأشخاص المتورطين في قضية تهريب أدوية غير مرخص بها، والدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني.