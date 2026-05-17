غرداية: إحباط تهريب قطيع من أغنام “سيداون” عبر “سيارة نقل الجنائز”

تمكنت وحدات الدرك الوطني بدائرة ضاية بن ضحوة بولاية غرداية من إحباط محاولة تهريب قطيع من الأغنام غير الصالحة للاستهلاك. كانت في طريقها نحو ولايات الشمال، وذلك في ظرف حساس يسبق حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاءت العملية في إطار تنفيذ مخطط العمل المسطر من طرف قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. حيث قامت عناصر الفرقة الإقليمية، أثناء أداء مهام شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين غرداية والأغواط. بتوقيف مركبة نفعية مشبوهة.

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على 18 رأسا من الأغنام من سلالة “السيداون”، وهي سلالة ممنوعة من التداول في الولايات الشمالية. حيث كانت مخبأة بإحكام ومموهة تحت حزم من التبن، في محاولة للتمويه والتضليل.

الأخطر في العملية أن المركبة كانت تحمل وسم “نقل الجنائز في سبيل الله”، في محاولة لاستغلال البعد الإنساني وكسب تعاطف المصالح الأمنية لتفادي المراقبة.

كما تم على الفور توقيف السائق ومرافقه واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمباشرة التحقيق. فيما تم استدعاء طبيب بيطري من المصالح الفلاحية لإجراء الفحوصات اللازمة. والتي أكدت أن الأغنام غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبناء على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، تقرر حجز المركبة ووضعها بالمحشر البلدي. بالإضافة كذلك إلى ذبح وإتلاف القطيع عن طريق الدفن، وذلك بحضور لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية ضاية بن ضحوة.

