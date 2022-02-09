غرداية: إحتجاج نقابيين أمام مقر EGTA لهذا السبب

إحتج صبيحة امس العشرات من الاطارات النقابية من مختلف القطاعات امام مقر الاتحاد الولائي بغرداية.

وفي هذا السياق، طالب المحتجون تدخل المركزية النقابية لحل الانسداد الحاصل في عملية التحضير للمؤتمر الولائي،

و متضامنين مع احد الاطارات النقابية الذي تعرض لمحاولة اعتداء و التهديد داخل مكتب الامين العام الاتحاد الولائي

كما اتهم عدد من الاطارات المحتجة،رئيس لجنة تحضير المؤتمر باقصاء اعضاء من لجنة المؤتمر و كل من يشك فيه بالترشح لمنصب الأمين العام مستقبلا.

وهو ما اكده عضوي اللجنة الولائية لتحضير المؤتمر. حيث كشف الامين العام للاتحاد المحلي بغرداية خ.ط انه كان ضحية محاولة اعتداء.

إلى جانب خلق الانشقاقات و اقصاء اعضاء من لجنة تحضير المؤتمر.

و كشف عضو لجنة تحضير المؤتمر ب.ع ان المحتجين رفعو مطالب الى المركزية النقابية وهي الجهة التي يثقون فيها اثر الشفافية المطلقة

التى تتعامل بها و اشرافها على أبسط الأمور لصالح العمال و النقابيين، و ـن ثقة هؤلاء النقابيين لن تخيب خاصة فيما تعلق انفراد رئيس لجنة تحضير المؤتمر

بالعمل لوحده بدون الرجوع الى اعضاء اللجنة مما جعلهم يتبرؤون من قراراته الانفرادية حسبه

و في رده حول ما نسب اليه نفى رئيس لجنة تحضير المؤتمر ش.ب كل ما نسب اليه مردفا ان ما حدث لعضو لجنة تحضير المؤتمر هو خلاف بينه و بين نقابي اخر

و انه بصفته رئيس لجنة تحضير المؤتمر تخول له التصرف.

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