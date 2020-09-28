غرداية: إحصاء 5 مناطق ظل وتسليم 9 مؤسسات تربوية خلال الدخول المقبل

ترأس والي غرداية، بوعلام عمراني، اليوم الاثنين، اجتماع لمجلس الولاية، حيث تناول التحضير لاستفتاء تعديل الدستور، مناطق الظل، الدخول المدرسي.

وأكد الوالي ضرورة إنجاح عملية الاستفتاء، داعيا جميع القائمين على ضرورة النظافة والالتزام بالبروتوكول الصحي والعمل على توفير كل المستلزمات.

ودعا الى تفقد عتاد الانتخابات، تكثيف عمليات التطهير والتعقيم مراكز ومكاتب التصويت.

كما أكد على ضرورة توزيع بطاقات الناخب للمسجلين الجدد مع توفير النقل والإطعام لمؤطري الانتخابات .

ودعا الوالي الجميع إلى التقرب يوم الفاتح من نوفمبر القادم للاقتراع والإدلاء بأصواتهم، التي ستكون انطلاقة إلى جزائر جديدة.

وبخصوص مناطق الظل، بعد مراجعة المدونة تم الاستقرار على 5 بكل من المنيعة، المنصورة والقرارة بها (14) مشروع غير منتهية.

وشدد الوالي على ضرورة الاسراع في وتيرة الانجاز على أن تنتهي اشغال المشاريع قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وبخصوص الدخول المدرسي، قدم مدير التربية عرضا حول التحضير للدخول المدرسي.

وصرح بوجود 9 مؤسسات تربوية جديدة تفتح أبوابها خلال الدخول المدرسي المقبل.

وأكد على الالتزام بالبروتوكول الصحي مع تكثيف عمليات التطهير وتعقيم المدارس والاقسام.

وفي الاخير أسدى الوالي تعليماته إلى المسؤولين لتكثيف الجهود مع التقيد بالتعليمات والتوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع.