غرداية: إختفاء طفل من منزله منذ ثلاثة أيام

إختفى الطفل “مرسلي حسين” البالغ من العمر 14 سنة عن الأنظار والقاطن بولاية غرداية منذ ثلاثة أيام. ليتم إبلاغ مصالح الأمن التي أطلقت حملة بحث واسعة عنه.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطفل إختفى عن الأنظار مباشرة بعد إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط. خاصة وأنه لم ينجح في الإمتحان ولم يتحصل على الشهادة. وأرجح مقربون من الطفل أن يكون هذا سبب إختفائه. وقد أطلقت عائلة الطفل وجيرانه حملة بحث واسعة عنه موجهين نداء لكل من شاهده أن يتصل بهم أو بمصالح الأمن