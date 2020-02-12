غرداية .. إصابة طفلين بحروق من الدرجة الثانية إثر حريق بمنزلهما في بريان

تعرض طفلين للإصابة بحروق من الدرجة الثانية، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق بنزلهما الواقع ببلدية بريان، ولاية غرداية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بريان بعد نداء إستغاثة إثر نشوب حريق بمنزل يقع بحي بوطارة ببريان، تسكنه عائلتين.

أين شب الحريق في الطابق الأول، الذي فيه غرفة نوم للأطفال وأدى هذا الحريق إلى إصابة طفلة وطفل يبلغان على التوالي 3 و6 سنوات بحروق من الدرجة الثانية الحالة حروق من الدرجة الثانية.

أين تم نقلهما بواسطة سيارة خاصة إلى عيادة بريان ومن ثم إلى مستشفى ترشين إبراهيم.

فيما تم نقل شخص ثالث، يبلغ من العمر 46 سنة، إلى العيادة بعدما أصيب بصدمة، أين تم إسعافه ونقله على جناح السرعة من قبل إسعافات الحماية إلى مستشفى بريان.

وسبب الحريق خسائر مادية في الأثاث فيما حضرت مصالح الأمن وومصالح سونلغاز من أجل القيام بتحقيق ليبقى سببه إلى غاية الساعة مجهول.