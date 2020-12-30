غرداية: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حادث مرور

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في غرداية، اليوم الأربعاء، في حادث مرور.

وتمثل في تصادم سيارة من نوع R4 مع شاحنة ذات صهريج تابعة لمديرية الأشغال العمومية على مستوى طريق بوهراوة.

وخلف الحادث ثلاثة ضحايا، طفل 11سنة مصاب بجرح عميق بالرأس والحاجب، الأب 48 سنة كسر في الرجل واليد وجرح الرأس.

وكذا صاحب الشاحنة في حالة صدمة، حيث تم نقلهم على جناح السرعة الى مستشفى سيدي اعباز.

كما تم تسجيل تحطم كلي للسيارة، وتحطم واقي الصدمات والأضواء الأمامية والجناح الأيسر للشاحنة.

ونصحت الحماية المدنية بالمزيد من الحيطة والحذر وتطبيق جميع قواعد السلامة المرورية، وعدم التهور أثناء السياقة.