غرداية: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية بريان، في غرداية، اليوم الخميس، لأجل حادث مرور، بالطريق الولائي رقم 33 بحي باسة لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في تصادم دراجة نارية من نوع سوكون، مع شاحنة ذات مقطورة رونو 340.

وخلف الحادث مصابين، 1 من جنس ذكر، و2 جنس أنثى تتراوح أعمارهم بين 18 و54 سنة، لديهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعافهم في عين المكان، ونقلهم على جناح السرعة إلى عيادة بريان.

أما الخسائر المادية، فتمثلت في تحطم الواجهة الأمامية للدراجة النارية.

وجددت الحماية المدنية النصائح لمستعملي الطريق للمزيد من الحيطة وتقليل السرعة، وتطبيق قواعد السلامة المرورية، للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين.