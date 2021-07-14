عاجل
رئيس الجمهورية يعزي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضحايا الفيضانات
إعــــلانات
قناة النهار

غرداية.. إقبال ضعيف على شراء الأضاحي والنعجة الاكثر طلبا

بقلم النهار أونلاين
غرداية.. إقبال ضعيف على شراء الأضاحي والنعجة الاكثر طلبا
  • 145
  • 0

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960520
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات