قناة النهار غرداية.. إقبال ضعيف على شراء الأضاحي والنعجة الاكثر طلبا بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جويلية 2021 - 18:45 شارك غرِّد 145 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=960520 اقرأ أيضا النهار ترندينغ: حادث مروع يودي بحياة 18 شخص بقسنطينة ويوتوبوز تقصف فندق بتلمسان بسبب البوركيني قناة النهار 10 جويلية سويسرا وإسبانيا يتأهلان إلى ربع نهائي الأورو قناة النهار 29 جوان مجتمع: فتح الشواطىء أمام المصطافين ينعش المهن الصيفية قناة النهار 04 جويلية أسعار المواشي..بين مؤيد ومعارض والموال "يشكي" من غلاء الأعلاف قناة النهار 04 جويلية