غرداية.. إقلاع طائرة “هيليكوبتر” في رحلة ثالثة لنقل ضحية الإنفجار الثالثة إلى مستشفى الحروق بزرالدة

أقلعت طائرة هيليكوبتر تابعة للحماية المدنية لتصل الى مطار مفدي زكرياء بغرداية من أجل أن تقل ضحية ثالثة أصبت بحروق خلال حادث انفجار قارورة غاز بمنزل يقع بقصر بن يزقن تعذر نقلها مساء أمس في اخر لحظة لأسباب صحية.

كما سيتم نزول طائرة الهيليكوبتر مباشرة بمهبط الطائرات العمودية بمستشفى الحروق بزرالدة. بعدما افتتحه رئيس الجمهورية خلال احتفالات عيد الاستقلال. وشدد على النقل المباشر. و استغلال مدرج هبوط الطائرات العمودية به.

و تم ليلة أمس، نقل ضحيتين مصابتين بحروق على متن طائرتي هيليكوبتر من غرداية مباشرة الى مستشفى الحروق بزرالدة. بحضور والي ولاية غرداية و رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي كان بالولاية في زيارة عائلية.

هذا و كانت السلطات المحلية جندت كل امكاناتها فور حدوث انفجار لقارورة غاز داخل منزل بقصر بن يزقن خلف وفاة رضيع و إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحروق متفاوتة الخطورة، أين تم نقلهم على جناج السرعة لمستشفى ترشين ابراهيم من أجل تلقى الاسعافات، فيما شهد موقع الحادث صورة فريدة من نوعها لتكاثف بين السلطات المحلية و الأمنية و المواطنين، خاصة ما تعلق بإزالة مخلفات الحادث و التكفل الكامل بالمصابين.