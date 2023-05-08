غرداية.. إنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 80 ميغاوات/الذروة في الأفق

يرتقب إنجاز محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 80 ميغاوات/الذروة بدائرة القرارة (120 كلم شمال/شرق غرداية). حيث أبدت نحو 16 مؤسسة وطنية وأجنبية اهتمامها بإعلان المناقصة المتعلقة بهذا المشروع الطاقوي. حسبما علم لدى مديرية الطاقة والمناجم بالولاية.

كما قام تقنيون من هذه المؤسسات الوطنية والشركات الدولية وهي من عدة بلدان من بينها الهند والصين وتركيا وإيطاليا بزيارة إلى الموقع. الذي اختارته السلطات المحلية لتجسيد محطة الطاقة الشمسية بالمكان المسمى “كدية الشوف” (مسافة 7 كلم جنوب /غرب مدينة القرارة). و ويبعد بمسافة 3 كلم من المحول الكهربائي 60/30 الذي يغذي بالكهرباء مدينتي بريان والقرارة. كما أوضح لوأج مدير القطاع بوخالفة طالب.

وتم اختيار من قبل مختصين مساحة قوامها 200 هكتار تقع في مناطق قاحلة بالقرارة، وفقا لعدة معايير تتناسب مع متطلبات إنشاء محطات الطاقة الشمسية. و مع مراعاة سهولة الوصول إلى الموقع و إمكانية ربط إنتاج الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية الممونة لمنطقة القرارة. وفق ما صرح به ذات المسؤول.

تسخير كافة التدابير اللازمة

وسخرت السلطات الولائية بغرداية كافة التدابير اللازمة قصد الاستجابة للانشغالات وغيرها من الاهتمامات الأخرى المعبر عنها من طرف المؤسسات. التي تقدمت لإنجاز هذه المنشأة طبقا لإجراءات دفتر الشروط المتعقلة بإنجاز الدراسة والهندسة المدنية والإمداد والنقل والتركيب. والتشغيل التجريبي والخبرة والربط ووضع حيز الخدمة.

كما قدمت تلك المؤسسات التي أبدت اهتمامها بإنجاز محطة الطاقة الشمسية بالقرارة عروضها. تماشيا مع دفتر الشروط. حيث سيتم في 29 مايو الجاري فتح الأظرفة لاختيار المؤسسة التي ستتولى أشغال الإنجاز.

ويندرج إنجاز هذه المحطة للطاقة الشمسية في إطار برنامج الانتقال الطاقوي وبرنامج تطوير الطاقات المتجددة. الذي أقرته السلطات العمومية لإنتاج 15.000 ميغا وات في آفاق 2035 عبر التراب الوطني.

وجرى اختيار موقع ثاني ببلدية العطف “10 كلم شرق عاصمة الولاية” لإنجاز منشأة طاقوية أخرى على مساحة 200 هكتار.

ويضاف ذلك إلى إطلاق عبر مختلف بلديات ولاية غرداية عملية لتحديد قطع أرضية تتراوح مساحاتها ما بين 10 إلى 20 هكتارا. لفائدة المستثمرين الخواص. سيما منهم فئة الشباب لإنجاز محطات مصغرة.

كما تم تحديد مواقع تلك القطع من الأراضي المخصصة لاستقبال مشاريع مصغرة للمحطات. حسب المكان الذي يتوفر على أكبر حصة من أشعة الشمس، وكذا توفر الشروط الملائمة لتطويرها. سيما ما تعلق بالمنشآت القاعدية.

وبالموازاة مع هذه الورشة الخاصة بتجسيد مشروع محطة الطاقة الشمسية بالقرارة وفي إطار البرنامج اللامركزي للكهرباء عن طريق هذا النظام . سيتم إطلاق برنامج لتشجيع وتعميمها خصوصا ما تعلق بجانب الإنارة العمومية. وذلك عبر مختلف مناطق الولاية لتخفيض فاتورة الاستهلاك الطاقوي للبلديات.