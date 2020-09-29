غرداية: إنتشال جثة غريق داخل خزان ماء الشرب ببلدية العطف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنتشال جثة أربعيني من داخل خزان ماء شرب يقع بحي الشهيد رزاق ببلدية العطف.

اين تدخل عناصر الدرك الوطني التى فتحت تحقيق معمق في القضية، خاصة وأن الشخص كان قد إختفى منذ حوالي أسبوع.

وقد تسبب وجود جثة المفقود داخل خزان الماء في وجود رائحة بالماء الشروب بحنفيات المساكن حسبما كشفه المواطنون.

وأبدى المواطنون تخوفهم من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه خاصة وأنهم يتزودون من ذات الخزان.

وحولت مصالح الحماية المدنية جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ترشين ابراهيم.

واستخرجت مصالح الدرك الوطني اذن من وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية من اجل تشريح الجثة ومعرفة تاريخ الوفاة بالضبط

هذا فيما شرعت مصالح الجزائرية للمياه في عملية غلق الخزان وتفريغه وايفاد عناصر مخبر تحليل المياه من أجل تحليل عينات الماء الموجودة بالخزان المائي.