غرداية: إنقاذ أربعيني سقط داخل بئر بعمق 15 متر

تمكنت المصالح العملياتية التابعة للوحدة الثانوية القرارة، رفقة فرقة الغطاسين، بمنطقة باهدي الفلاحية، بقرارة، من إنقاذ شخص من جنس ذكر.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أن الضحية يبلغ عمره 45، تم إنقاذه من داخل بئر عمقه 15 م، تم إنقاذه حيا.

وأشارت الحماية المدنية أنه تم التكفل بالضحية من قبل الإسعافات ونقله إلى مستشفى القرارة في ظروف جيدة.

ومع تزايد عدد حوادث السقوط والغرق في الأبار، نصحت الحماية المدنية بالمزيد من الحيطة والحذر وغلق الأبار وإحاطها بجدار عازل.

وتم تسجيل حالة سقوط داخل بئر أيضا في ولاية تيزي وزو، بقرية ثادارت ببلدية عزازقة.

وتم إخراج شخص يبلغ من العمر 44 سنة من داخل بئر بصعوبة حيث تعرض إلى اصابة على مستوى رجليه ورأسه.