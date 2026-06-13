غرداية.. إنقاذ ثلاثيني سقط داخل بئر بالقرارة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالقرارة التابعة لولاية غرداية، من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 35 سنة إثر سقوطه داخل بئر بعمق يقارب 7 أمتار بمنطقة بن شتوان.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقرارة فور تلقيها نداء الاستغاثة. حيث سخرت الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ عملية الإنقاذ في ظروف آمنة.

وقد نجح أعوان الحماية المدنية في إخراج الضحية من داخل البئر وهو في حالة جيدة، ليتم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان. قبل تحويله إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية 120 سريرا بالقرارة، قصد استكمال الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.