غرداية.. إنقاذ شاب علق في أعلى نخلة بطول 18 مترا

تدخل أفراد الحماية المدنية بالمنيعة في غرداية، لأجل إنقاذ شاب يبلغ من العمر 17 سنة بعدما علق فوق نخلة يبلغ طولها 18 مترا.

وتعذر على المعني النزول، مما تطلب تدخل الحماية المدنية، وذلك بمنطقة البور ببلدية حاسي القارة بالولاية المنتدبة المنيعة.

واستعانت مصالح الحماية المدنية بآلة رافعة تستعمل في الأشغال بالمناطق العالية لإنزال الشاب الذي كان قاب قوسين والموت المحقق، خاصة وأنه أصيب بهستيريا الارتفاعات.

وتم التعامل النفسي مع الشخص العالق، لتشجيعه على الصمود إلى غاية وصول أعوان الحماية المدنية إليه.