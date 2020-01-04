غرداية.. إنقاذ 6 أفراد من عائلة واحدة من الموت بالغاز

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
غرداية.. إنقاذ 6 أفراد من عائلة واحدة من الموت بالغاز
بقلم مصطفى.ق

أنقذت مصالح الحماية المدنية بولاية غرداية عائلة تتكون من 6 أفراد من الموت المحقق إختناقا بالغاز.

وتدخلت الفرقة العملاتية التابعة لوحدة القطاع مدعومة بالوحدة الرئسية مساء اليوم لأجل إسعاف 6 من عائلة واحدة من الموت بغاز أحادي أكسيد الكاربون.

العائلة تقطن بحي سوق لحطب بلدية غرداية، تتراوح اعمار الضحايا بين  6 سنوات و55 سنة،  3 من جنس ذكر أعمارهم على التوالي 10،12،18 سنة و 3 جنس أنثى أعمارهن على التوالي 06،48،55 سنة.

وتم إسعاف الضحايا في المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى الدكتور تيريشين إبراهيم بسيدي عباز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=750864

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com