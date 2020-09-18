غرداية.. إيداع المتورط في إقتحام مركز إمتحان البكالوريا الحبس

تم إيداع المتورط في إقتحام مركز إمتحان شهادة البكالوريا الحبس بولاية غرداية.

أودع قاضي التحقيق بمحكمة غرداية المدعو الحبس المؤقت بتهم جنائية خطيرة في قضية إقتحام مركز إجراء إمتحان لشهادة الباكالوريا “ثانوية الامام افلح” ليلا و تحطيم أبواب الادارة و سرقة كمبيوتر محمول.

وإشعال النار في سجل وكرسي بهدف طمس معالم الجريمة و من ثم الفرار.

فيما إستفاد شريكه من الرقابة القضائية بتهمة إخفاء اشياء مسروقة.

وتعود وقائع القضية الى منتصف الأسبوع الفارط أين أكتشفت عملية إقتحام و تخريب و إشعال للنار بإدارة المركز ليلا.

ليتم فتح تحقيق معمق و إصلاح الأضرار من طرف السلطات الادارية من أجل تمكين المترشحين من إحتياز إمتحان الباكالوريا في التوقيت المناسب.

التحقيقات التى تمت بالاستعانة بكاميرات المراقبة ليتم أخذ صورة للمشتبه به.

ليتم توقيف شخص تبين أنه ليس الشخص المطلوب ولكن مع التحري معه تبين انه يعرفه ليتم الإيقاع به و بحوزته كمبيوتر محمول هو نفسه الكمبيوتر الذي تمت سرقته من المركز أثناء عملية الإقتحام.

وأثناء التحقيقات كشف عن الفاعل الرئيسي الذي تم توقيفه و التحقيق معه ليعترف بالأفعال المنسوبة اليه ليتم تقديم الموقوفين أمام محكمة غرداية.

هذا فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقات معمقة في كيفية تمكن المتهم من التسلل ليلا الى المركز بالرغم من وجود حراس و عناصر أمن.

حيث سيتم إتخاذ إجراءات تأديبية بحق المقصرين.

فيما فتحت مديرية التربية تحقيق معمق مع الحارس ومقتصدة ذات المركز.

وهذا بعدما كشفت التحقيقات وجود أموال ناقصة بخزنة المركز أكدت التحقيقات أن المتسلل لم يتمكن من الوصول اليها في حين مفتاح الخزنة يتواجد مع المقتصدة بذات المركز فقط.