غرداية: إيداع شبكة اشرار من بينهم فتاة قامو بابتزاز شاب بفيديو
أطاح أفراد الدفاع بمصلحة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية بجمعية اشرار تتكون من أربعة أفراد من بينهم فتاة قامو بابتزاز شاب بواسطة فيديو.
و حسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن أحد المتهمين قام بإرسال الفتاة الي الضحية من أجل التقاط صور و فيديوهات معه و بعدها قامت بتسليمه اياهم ليقوم بعدها رفقة شركائه بابتزاز الضحية و تهديده بنشر الفيديو اين تسلم أموال مقابل ذلك لتتوالي عملية الابتزاز الي أن قام الضحية بتبليغ مصالح الأبحاث التي فتحت تحقيق بالموضوع و تمكنت من الحصول علي مختلف الأدلة التقنية بعد استغلال الخبرة بالهواتف النقالة والاتصالات الي جانب استغلال اقوال المتهمين و مواجهتهم ببعضهم البعض.
وبعد استكمال التحقيقات تم تحويل المتهمين الأربعة الي وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية بتهم تكوين جمعية اشرار والتهديد بالتشهير ليقوم بتحويلهم الي قاضي التحقيق بنفس المحكمة و الذي أمر بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.