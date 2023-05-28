غرداية: إيداع شخص حاول تكوين جماعة إرهابية باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية رقم 3 بإيداع متهم يدعى ق.ا الحبس المؤقت بتهم تتعلق بقضايا إرهابية منها محاولة الالتحاق بجماعة إرهابية تنشط بالخارج باستخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في تدعيم أنشطتها الي جانب تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية.

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن مصالح الأمن المختصة التابعة للقطاع العسكري بغرداية تمكنت من تتبع النشاط الإجرامي للمتهم منذ مدة اين تم تحديد مكانه و توقيفه بطريقة جد احترافية بوسط مدينة غرداية ليتم التحقيق المعمق معه بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية اين تم تقديمه مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية الذي احاله علي قاضي التحقيق الذي أمر بالحكم السابق الذكر في انتظار استكمال التحقيق القضائي.