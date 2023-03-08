غرداية.. احكام تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لمتهمين بالمضاربة غير المشروعة
بقلم عاصم بوخاري
في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة القرارة بخصوص المضاربة غير المشروعة في المواد ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق المثول الفوري بمواد قانون المضاربة غير المشروعة.
وبعد المحاكمة صدر حكم يقضي بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم و الحكم بـ5 سنوات حبس نافذة و اثنين مليون دج غرامة لمتهمين.
فيما تمت إدانة اثنين آخرين بسنتين حبس نافذة و غرامة مليون دج مع مصادرة البضائع المحجوزة و وسيلة النقل.
للعلم أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ينص علي تطبيق عقوبات صارمة علي المتورطين في هذه الجرائم بعقوبات تصل إلي 30 سنة سجن و السجن المؤبد إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامية.
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