غرداية..  احكام تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لمتهمين بالمضاربة غير المشروعة

في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة القرارة بخصوص المضاربة غير المشروعة في المواد ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق المثول الفوري بمواد قانون المضاربة غير المشروعة.

وبعد المحاكمة صدر حكم يقضي بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم و الحكم بـ5 سنوات حبس نافذة و اثنين مليون دج غرامة لمتهمين.

فيما تمت إدانة اثنين آخرين بسنتين حبس نافذة و غرامة مليون دج مع مصادرة البضائع المحجوزة و وسيلة النقل.

للعلم أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ينص علي تطبيق عقوبات صارمة علي المتورطين في هذه الجرائم بعقوبات تصل إلي 30 سنة سجن و السجن المؤبد إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامية.