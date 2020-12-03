غرداية : اختفاء الطفل طارق في ظروف غامضة منذ يوم امس بالمنيعة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
غرداية : اختفاء الطفل طارق في ظروف غامضة منذ يوم امس بالمنيعة
بقلم عاصم بوخاري

سجلت مدينة المنيعة حالة اختفاء غامضة لطفل يدعى بلعراقب طارق و يطلق عليه اسم بوعمامة يبلغ من العمر 15 سنة منذ يوم امس و لم يظهر عليه اي اثر .

و اكدت عائلة الطفل المختفي للنهار ان ابنها تنقل الى متوسطة عبد الحميد ابن باديس في مدينة المنيعة و التى يدرس بها في الصف الرابع خلال الفترة المسائية و بعدها لم يظهر عليه اي اثر اين تم تبليغ كل المصالح الامنية و شرع كل النشطاء في حملة بحث عنه الى غاية الساعة بدون جدوى.

و طالبت عائلته من كل المواطنين الذين لديهم اي معلومة او سبق و ان شاهدوه تبليغهم او تبليغ المصالح الامنية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930118

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com