غرداية : اختفاء الطفل طارق في ظروف غامضة منذ يوم امس بالمنيعة

سجلت مدينة المنيعة حالة اختفاء غامضة لطفل يدعى بلعراقب طارق و يطلق عليه اسم بوعمامة يبلغ من العمر 15 سنة منذ يوم امس و لم يظهر عليه اي اثر .

و اكدت عائلة الطفل المختفي للنهار ان ابنها تنقل الى متوسطة عبد الحميد ابن باديس في مدينة المنيعة و التى يدرس بها في الصف الرابع خلال الفترة المسائية و بعدها لم يظهر عليه اي اثر اين تم تبليغ كل المصالح الامنية و شرع كل النشطاء في حملة بحث عنه الى غاية الساعة بدون جدوى.

و طالبت عائلته من كل المواطنين الذين لديهم اي معلومة او سبق و ان شاهدوه تبليغهم او تبليغ المصالح الامنية.