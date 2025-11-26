غرداية .. اختناق عدد من التلاميذ بالغاز في مؤسستين تربويتين بمتليلي

شهدت مدينة متليلي اليوم الأربعاء، حالات اختناق بالغاز وسط تلاميذ بمؤسستين تربويتين بمنطقة الهضبة، ما خلق حالة استنفار وسط الأولياء والهيئات المعنية.

وحسب ما علمته “النهار أونلاين”، فقد سجلت 39 حالة اختناق وسط تلاميذ متوسطة الشهيد شنيني أحمد بن بوبكر، إضافة إلى 5 حالات أخرى بثانوية الشهيد مهاية بولنوار، وذلك داخل بهو المؤسسة.

وأكدت المصادر نفسها أن أسباب الحادث تعود إلى تسرب غازي من إحدى قنوات تزويد الخزان الرئيسي بمادة كيميائية تستعمل لإضفاء رائحة مميزة للغاز، وليس من داخل المؤسستين التربويتين، ما أدى إلى انتشار هذه المادة في الجو ووصولها إلى قاعات ومرافق المؤسستين، خاصة مع هبوب رياح قوية بمنطقة الهضبة.

وقد تم نقل جل التلاميذ على جناح السرعة إلى مستشفى 18 فيفري لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية الضرورية، وسط تطمينات أولية بعدم تسجيل حالات حرجة.

من جهتها استنفرت المصالح المعنية، حيث تدخلت فرق الحماية المدنية ومصالح الطاقة للتدخل في الخزان محل التسرب، مع فتح تحقيق تقني لتحديد أسباب الحادث بدقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي تكراره، في وقت طالب فيه الأولياء بتشديد إجراءات السلامة بالمحيط المدرسي ومراقبة الشبكات والمنشآت الطاقوية المجاورة للمؤسسات التربوية.