غرداية: اختناق 35 تلميذا بثانوية بمتليلي إثر سكب مادة كيميائية لمبيد حشري

سجلت صبيحة اليوم 35 حالة اختناق في صفوف تلاميذ ثانوية الشهيد حاج علال بن بيتور بمتليلي الشعانبة في غرداية، إثر سكب مادة كيميائية لمبيد حشري.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية 18 فيفري.

وتم توجيه التلاميذ إلى مصلحة الاستعجالات وعدة أجنحة طبية أخرى لتلقي الإسعافات والفحوصات اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن حالتهم الصحية مستقرة وجيدة، بعد التكفل السريع بهم.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل المؤسسة التربوية للتحقق من مصدر التسرب وضمان سلامة الجميع.