غرداية: استرجاع 175 رأس غنم مسروقة وتوقيف مشتبه فيه ببريان

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان ولاية غرداية، من استرجاع قطيع من المواشي محل سرقة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية.

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني للتبليغ عن ضياع قطيع من الأغنام من المزرعة التي يعمل بها. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان لمعاينة الوضع. حيث تبين أن الإسطبل فارغ تماما من المواشي.

وخلال مجريات التحقيق الأولي، لاحظ المحققون على المُبلّغ علامات الخوف والارتباك أثناء الإجابة عن الأسئلة. ما أثار الشكوك حول احتمال تورطه في القضية. وبمواصلة التحريات، تم استدعاء مالك المواشي الذي أكد أن المُبلغ يعمل لديه مقابل أجر شهري. ونسبة من الأرباح السنوية خلال موسم عيد الأضحى .

كما أسفرت التحريات الميدانية وتنشيط عنصر الاستعلام عن ظهور مؤشرات تدل على تحسن مفاجئ في الوضع المادي للمبلغ خلال الفترة الأخيرة. بما لا يتناسب مع مداخيله المالية. وتم كذلك التوصل إلى معلومات تفيد بقيامه رفقة شقيقيه بتربية عدد من الأغنام في مكان آخر .

وبناء على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان، تم تفتيش الإسطبل محل المعلومة، حيث عثر على قطيع من رؤوس الماشية. وبعد عرضها على مالكها الأصلي، تمكن من التعرف على عدد كبير منها. كما تعرف على كلاب الحراسة التي كانت ترافق القطيع، مؤكدا ملكيته لها وأنها سرقت معه. كما أسفرت العملية عن استرجاع 175 رأس غنم من السلالة المحلية. مع توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تسليم رؤوس الأغنام المسترجعة إلى مالكها الشرعي، فيما سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعته بتهم خيانة الأمانة والسرقة، بالإضافة إلى التبليغ عن جريمة وهمية مع علمه بعدم وقوعها.