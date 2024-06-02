غرداية.. اعفاء مترشحة أصيبت بحروق خطيرة من اجراء”البيام” مع احتساب معدلها السنوي

كشف غالي خثير، مدير التربية بولاية غرداية ان وزير التربية الوطنية اتخذ اجراء يحفظ حقوق تلميذة جد مجتهدة مترشحة لامتحانات شهادة نهاية التعليم المتوسط اصيبت بحروق خطيرة بمنزلها العائلي اثر انفجار قارورة غاز و هي الان بمصلحة علاج الحروق بمستشفى 24 فيفري بمتليلي

واكد مدير التربية، انه تنقل شخصيا الى المستشفى، من اجل معاينة حالة التلميذة التي تعاني من حروق على مستوى اليدين.

ولا يمكنها اجراء الامتحانات، مع طول العلاج اين تم الاتصال بوزير التربية الوطنية وعرض الحالة عليه اين اتخذاجراءات تحفظ حقوق التلميذة، من خلال احتساب المعدل السنوى لها فقط خاصة و ان معدلاتها جد ممتازة تتراوح بين 18 و19 من 20 واعتبارها من الناجحين مسبقا كاجراء خاص.

كما كشف مدير التربية غالي خثير انه اضافة الى هذه الحالة، تم توفير الاسئلة بالبراي ومرافقين لمترشحين اثنين من الحالات الخاصة.