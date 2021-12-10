غرداية: الأمن الحضري الأول يطيح بشبكة تنشط بين الولايات ويحجز 450 قرص مهلوس

تمكنت قوات الأمن الحضري الأول بغرداية خلال هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة تنشط ما بين الولايات، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، أين تم حجز 450 قرص من نوع Bregabaline 300 mg هواتف نقالة ومركبة، مع توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة، قدموا أمام الجهات القضائية.

وقائع القضية التي تدخل في إطار الإجراءات التي سطرتها مصالح الشرطة مؤخراً لتضييق الخناق على معتادي الإجرام، خاصة ترويج مثل هذه السموم بين أوساط الشباب تعود إلى تاريخ 5 ديسمبر الجاري، بعد استغلال معلومات حول اعتزام أشخاص غرباء عن حي قدماء المجاهدين وسط مدينة غرداية، ترويج كمية من المؤثرات العقلية على مستوى الحي، التدخل الفوري لقوات الأمن الحضري الأول مكن من توقيف شخصين بالمكان أين ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 450 قرص، مع حجز مركبة يستعملها المعنيون في عملية التنقل، في حين قام شخصين آخرين كانا رفقتهما بالفرار لوجهة مجهولة.

التحريات الحثيثة التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية، مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهما الآخرين في قضية الحال، بعد تكثيف الأبحاث أوقفوا لاحقا و حولوا إلى مقر الأمن الحضري الأول من أجل مواصلة التحقيقات اللازمة.

بعد الإستيفاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية جناية تنظيم وتسيير وتمويل للقيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض ونقل وبيع وتخزين و توزيع وتسليم وسمسرة لمواد مخدرة محصلة عن طريق التهريب، أودع الجميع المؤسسة العقابية.

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الوادي: توقيف أربعة أشخاص ومركبة رباعية الدفع مهرّبة وحجز 9 آلاف قارورة خمر

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار وترويج المشروبات الكحولية في الوسط الحضري.

وتتكون الشبكة الإجرامية من أربعة أفراد. حيث تمكنت ذات المصالح من حجز ما يقارب 9 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبة رباعية الدفع تستخدم في نقل هذه المواد.

وجاءت العملية عقب رصد النشاط المشبوه للشبكة، والتي تقوم باستغلال أحد المحيطات الفلاحية على أطراف المدينة في تخزين هذه المواد، وترويجها في الوسط الحضري. ليتم إعداد خطة عملياتية قصد الإيقاع بالمشتبه فيهم.

كما تم مداهمة المخبأ، وتوقيف المتورطون مع حجز ما مجموعه 8925 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

واستمرارا في التحقيق وبعد إخضاع المركبة المحجوزة للمعاينة التقنية، تبين أنها دون وثائق ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة.

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