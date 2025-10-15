غرداية: الأمن يحجز أزيد من 13 ألف وحدة تبغ وكمية من المخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقرارة، التابعة لأمن دائرة القرارة بولاية غرداية من تنفيذ عمليتين أمنيتين نوعيتين. أسفرتا عن حجز كميات معتبرة من المواد الممنوعة والمقلدة، إلى جانب توقيف عدد من المشتبه فيهم.

العملية الأولى جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة حول نشاط شخصين يبلغان من العمر 38 و 46 سنة. يقومان بتخزين وترويج منتجات تبغ أجنبية الصنع متحصلة عن طريق التهريب. وبعد استصدار إذنين بالتفتيش من النيابة المحلية، داهمت عناصر الشرطة مسكني المشتبه فيهما. حيث أسفرت العملية عن توقيفهما وحجز 11.630 علبة سجائر، و1.639 علبة من مادة الشمة المقلدة. بالإضافة كذلك إلى 143 وحدة من مستلزمات الشيشة، إضافة إلى 10 كلغ من مادة الشمة التقليدية غير مفوترة وأخرى مهربة.

وفي عملية ثانية منفصلة، وبناء على معلومات أمنية مؤكدة حول وجود شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات. تم التنسيق مع النيابة المحلية لتفتيش مسكن شخصين مشتبه فيهما، ما مكن من حجز 54.3 غرام من الكيف المعالج. وتوقيف أحد المشتبه فيهما البالغ من العمر 41 سنة، في حين لا يزال الثاني في حالة فرار.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بموجب ملفات جزائية تتعلق بالتهريب، ترويج المواد المقلدة، وحيازة المخدرات.

