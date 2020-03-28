غرداية : الأمن يفكك عصابة تستغل الحجر المنزلي للسطو المسلح على المنازل

فككت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية و في ظرف 12 ساعة عصابة خطيرة تستهدف المنازل التي بها أشخاص معزولين وقت الحجر المنزلي أين يلزم المواطنين بيوتهم.

هذا و استهدفت العصابة منزل امرأة كبيرة في السن تعيش لوحدها بمنطقة التزوز من خلال ارسال امرأة لتطلب منها الماء من أجل أن تفتح باب منزلها لتداهمها العصابة و تقوم بالسطو المسلح عليها و الاعتداء عليها و سلبها مجوهرات بقيمة 200 مليون سنتيم و مبلغ من المال يقدر ب100 مليون سنتيم.

وأكدت الضحية ان العصابة مختلطة بها نساء و رجال، لتشرع عناصر الشرطة القضائية في عملية تحرى وتتبع واسع ليتم كشف عناصر العصابة المكونة من 5 رجال و 3 نساء مع استرجاع الأموال و المجوهرات المسروقة وحجز 400 قرص مهلوس كان بحوزتهم.

و أكدت التحريات ان افراد العصابة كانو يتناولون المهلوسات من أجل القيام بعمليات سطو تستهدف أشخاص معينين مستغلين الوضع الذي تعيشه المنطقة بسبب وباء كورونا و الحجر المنزلي.