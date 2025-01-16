غرداية.. الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الكوابل النحاسية

تمكن أفراد مركز الدرك الوطني بـ متليلي من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في سرقة الكوابل النحاسية.

تعود أحداث القضية إلى تلقي مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بقطع وسرقة كوابل نحاسية تحت جسر واد درين بمتليلي الجديدة. على الفور، تم تفعيل مخطط أمني لغلق جميع المنافذ وتوقيف المتورطين.

أسفرت العملية عن توقيف شاحنة على متنها ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 و31 سنة، وحجز 50 كيلوغراماً من الكوابل النحاسية، بالإضافة إلى قضيب حديدي كبير الحجم، استخدم لقطع الكوابل.

وعلى الفور، تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وبالاستعانة بخلية الشرطة التقنية، تم توقيف المشتبه فيه الرابع الذي يقوم باقتناء المسروقات، مع استرجاع 70 كيلوغراماً من الكوابل النحاسية.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة متليلي، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.