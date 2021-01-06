غرداية.. الإطاحة بشبكة لتهريب وترويج المهلوسات يقودها مهاجرين أفارقة

أطاحت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببن يزقن في غرداية، بعصابة تتكون من 6 أفراد يقودها مهاجرين أفارقة.

وتمتهن العصابة ترويج الأقراص المهلوسة، أين تم حجز 1736 قرص من نوع ترامادول وريفوتريل مهربة من دولة النيجر من طرف مهاجرين أفارقة.

وتمت تفاصيل العملية النوعية إثر ورود معلومات حول نشاط مهاجرين أفارقة، في ترويج أقراص مهلوسة مهربة في المنطقة.

ليتم التحري إلى غاية سقوط مشتبه به بحوزته كمية من المخدرات.

وتم بعد ذلك، مباشرة التحقيق والشروع في عملية مداهمات وكمائن لتسقط العصابة الواحد تلو الآخر.

وتم خلال هذه العملية، حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة المعدة للترويج.

بالإضافة إلى كمية من الأموال من عائدات المتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وبعد استكمال التحقيقات تم عرض الموقوفين على محكمة غرداية.

أين أصدرت أمر بايداع المعنيين، بتهم جنائية خطيرة في انتظار استكمال التحقيق القضائي.