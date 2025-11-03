غرداية.. الإطاحة بشخصين تورّطا في اختطاف شاب والاعتداء عليه بحي بالوح

تمكنت مصالح أمن دائرة بريان بولاية غرداية، في وقت وجيز، من الإطاحة بشابَّين يبلغان من العمر 20 و22 سنة. بعد تورطهما في قضية اختطاف واعتداء بالضرب متبوع بالتهديد، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة.

تفاصيل القضية تعود إلى ليلة الأول من نوفمبر، حين تلقت مصالح الأمن شكوى رسمية من الضحية الذي أفاد بتعرضه لعملية اختطاف واعتداء بالعنف والتهديد. من طرف مجهولين بحي بالوح ببريان.

وفور تلقي البلاغ، باشرت عناصر الأمن تحرياتها الميدانية مع تنشيط عنصر الاستعلام لتحديد هوية المشتبه فيهما. ليتم تحديد مكانهما وتوقيفهما في ظرف وجيز، وذلك بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان.

وقد تمّ تحويل المشتبه فيهما إلى الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيقات، لمتابعتهما بالتهم المنسوبة إليهما.