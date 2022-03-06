غرداية: الإطاحة بمهربي المهلوسات والسجائر الأجنبية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بغرداية، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بمهربي أقراص مهلوسة وسجائر أجنبية الصنع.

وجاء ذلك، من خلال معالجة قضيتين متفرقتين تخص التهريب باستعمال وسيلة نقل لمواد صيدلانية. والمتاجرة بمواد وأدوية ذات خصائص مؤثرة عقلية بطريقة غير مشروعة. وقضية تخص تهريب مواد التبغ أجنبية الصنع.

كما تم حجز 10185 كبسولة من نوع بريقبالين 300 ملغ، و4290 علبة سجائر.

بالإضافة إلي مبلغ مالي قدره 47 مليون سنتيم، و3 سيارات سياحية مع توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم.

كما أنه وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محاضر قضائية ضد المشتبه فيهم مع تقديمهم للعدالة.

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تلمسان: الجمارك تحجز 6439 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الجمارك بولاية تلمسان، من حجز 6439 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف مصالح الجمارك على مستوى مفتشية أقسام الجمارك بسيدي بلعباس. لأجل مكافحة كافة أشكال الغش. التهريب والجريمة المنظمة. حماية لإقتصادنا الوطني وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قام كل من أعوان الفرقة المتعددة المهام بإبن باديس و الفرقة المتعددة المهام برأس الماء. بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك بتلمسان على إثر عمليتين منفصلتين من حجز6439 قرص مهلوس من نوع بريقبالين و 500 قرص مهلوس من نوع إكستازي على متن سياريتين سياحيتين. و هذا على إثر عملية تفتيش دقيقة للسيارتين أين تم اكتشاف البضاعة التي تدخل في إطار تهريب بضاعة محظورة حظرا مطلقا طبقا للنصوص و القوانين المعمول بها.

وتبعا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تسليم الموقوفين. بالإضافة كذلك إلى البضاعة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصّة لاستكمال التحقيقات.

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