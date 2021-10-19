غرداية: الإطاحة بمهرب وحجز أزيد من 5800 قرص مهلوس

تمكن أفراد الدفاع بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني من الإطاحة بمهرب أقراص مهلوسة، وحجز 5850 كبسولة “بريغابالين” 300 ملغ.

العملية تمت بعد ورود معلومات مؤكدة ونصب كمين محكم أفضى الى توقيف المهرب وحجز المهلوسات. وحسب النقيب زيبوش محمد ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية فان العملية مكنت من توقيف سيارة مشتبه بهم إثنين. وبعد تفتيشها تم العثور على 5850 كبسولة بريغابالين” 300 ملغ مع توقيف شخصين مشتبه بهما. ليتم التحقيق معهم و تحويلهم الى العدالة بعد إستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد محضر قضائي.

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