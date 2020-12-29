غرداية: الاطاحة بشبكة نصب عبر “الفايسبوك” يقودها شيوخ وحجز 5 كلغ ذهب واكثر من 13 ألف أورو مزورة.

أطاح عناصر أمن دائرة متليلي بشبكة نصب وتزوير للعملة الصعبة تستهدف ضحاياها عبر الفايسبوك.

الشبكة كانت توهم ضحياها ببيع الذهب والعملة الصعبة بثمن زهيد ومن ثم يقع الضحية في عملية نصب.

تفاصيل القضية التى قادها عميد الشرطة رئيس امن دائرة متليلي منصر عمر بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة متليلي.

العملية تمت إثر انطلقت اثر ورود بلاغ من طرف ضحيتين تقدما الى مصالح امن الدائرة لتقييد شكوى مفادها تعرضهم للنصب و الاحتيال.

الضحيتين تعرضا للنصب من طرف اشخاص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في بيع الذهب.

اين سلبوهما مبلغ 350 مليون سنتيم من خلال بيعهم نصب كيلوغرام من الذهب تبين لهم انه ذهب مزيف.

حيث تمت مباشرة التحريات المعمقة و عمليات البحث ليتم تحديد المتهمين الرئيسيين وهما شيخان يبلغان من العمر 60 و 76 سنة اين تم توقيفهما في نفس اليوم .

وعقب التحقيق معهما واستصدار اذن من وكيل الجمهورية لتفتيش منزليهما ليتم العثور على كمية من الذهب المزور تقدر قيمته باكثر من 4 كلغ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة المزور يقدر باكثر من 13 الف اورو وميزان ذهب ومحلول يستعمل في تلميع الذهب.

كما مكنت العملية من استرجاع مبلغ مالي يقدر بأكثر من 226مليون سنتيم من العملة المحلية هي جزء من الاموال المسلوبة.

واثر مواصلة التحقيقات تم التوصل الى مكان ثلاثة افراد اخرين من العصابة على متن مركبة وبحوزتهم اكثر من كلغ من الذهب المزور.

ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 23 مليون سنتيم و6 هواتف نقالة اين تم اقتيادهم الى مقر امن الدائرة و مواصلة التحقيق معهم.

وبعد استكمال القضية تم تحويل الموقوفين الى محكمة المنيعة اين تم ايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.