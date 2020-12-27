غرداية.. الانتهاء من أشغال إصلاح قنوات الصرف وتهيئة مجرى وادي ميزاب

أنهت السلطات المحلية أشغال ربط قنوات الصرف الصحي التى سببت في شبه بحيرة بمجرى وادي ميزاب وبالضبط اسفل قصر مليكة.

كما تم استكمال عملية تجفيف المياه الركدة وتسوية الأرضية ومعالجتها بالمطهرات على غرار الجير في حملة ضخمة .

وتم خلال المرحلة فتح 7 ملاعب أحياء كان يستعملها سكان حي الثنية والأحياء المجاورة كمتنفس لهم.

وسبق أن وقف والي غرداية على العملية فور حدوثها، حيث أمر بضرورة التنفيذ المستعجل لعملية الربط وإزالة المخلفات بصورة مستعجلة.

وأكدت جمعيات ناشطة بحي الثنية انه بإمكان شباب الأحياء استغلال الملاعب المتواجدة بمجرى وادي ميزاب.