غرداية: الترخيص بإخفاء وجوه النساء المترشحات للإنتخابات التشريعية بالملصقات

كشف منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات بغرداية، انه تم الترخيص للقوائم الانتخابية بإخفاء صور النساء المترشحات بالملصقات.

وأورد ذات المسؤول، إن رئيس السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات تلقى طلبات من أحزاب و رؤساء قوائم من أجل عدم إظهار صور المراة بالملصقات.

أين استجاب لهذا المطلب، وأصبح الأمر اختياري بين من يريد أن يظهر صورة النساء المترشحات بالملصقات أو اخفائها، والاكتفاء بالإسم فقط.

ويتم ذلك، عبر طلب يتم تقديمه إلى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

وأرجع عدد من المواطنين سبب إخفاء وجوه النساء المترشحات بالملصقات إلى عرف وطبيعة بعض المناطق المحافظة.

أين يتم عادة التحفظ على نشر صور النساء ولو كن مترشحات.

وبذلك انهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجدل الذي عادة ما يظهر بسبب إخفاء صور النساء المترشحات بالملصقات.