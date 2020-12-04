غرداية: الحماية المدنية تتمكن من توليد امرأة داخل سيارة الإسعاف بنجاح

أخبار الجزائر
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غرداية: الحماية المدنية تتمكن من توليد امرأة داخل سيارة الإسعاف بنجاح
بقلم نسرين محفوف

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية غرداية ممثلة في المركز المتقدم العطف، اليوم الجمعة، من توليد امرأة داخل سيارة الإسعاف بنجاح.

وحسب البيان، تدخلت الحماية المدنية، اليوم الجمعة، على الساعة 1:22 صباحا، من اجل  إجلاء امرأة في حالة ولادة الى المستشفى.

وبعد الوصول الى عين المكان، تبين أنها في مرحلة متقدمة من الطلق، مما وجب التعامل معها فورا و دون انتظار.

و قام الفريق المتدخل لعناصر الحماية المدنية بالتعامل باحترافية مع الحالة لتتم عملية الولادة بنجاح و تكلل بمولودة بهية الطلة

فيما واصلت فرقة التدخل مهمتها وطريقها إلى مصلحة الولادة بمستشفى قضي بكير، حيث تم وضع الأم ورضيعها والتأكد من تمتعهما بصحة جيدة.


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