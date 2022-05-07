غرداية : الدرك يحجز أزيد من 7 آلاف قرص مهلوس ويوقف مهربين

تمكن أفراد الدفاع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بغرداية، في عملية نوعية من وضع حد لمحاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وتقدر الكمية المحجوزة بأكثر من 7300 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300ملغ.

العملية النوعية كانت اثر معلومات تم استغلالها بطريقة محترفة من خلال تنفيذ عملية تتبع للمهربين اللذان كانا على متن سيارة سياحية.

وهذا إلى غاية دخولها نطاق الكمين باقليم بلدية زلفانة اين تمت مداهمتهما وتوقيفهما وحجز كمية الاقراص المهربة بعد تفتيش العربة.

هذا وتم تحويل الموقوفين والمحجوزات بعد استكمال التحقيق الى محكمة متليلي اين تم اتخاذ اجراء قضائي حاسم في القضية.

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جيجل..توقيف 4 أشخاص قاموا بالسطو على اسلحة نارية وذخيرة في زيامة منصورية

قامت مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية والعدد، باقتحام منزل لأحد المواطنين القاطنين وسط مدينة زيامة منصورية في جيجل. قبل تكبيله والسطو على أسلحة نارية وذخيرة.

وقام هؤلاء الأشخاص باقتحام منزل مواطن في التسعينات من العمر قبل تكبيله والسطو على مجموعة من اسلحته النارية. والمتمثلة في بندقية مضخية عيار 12 ملم.

وبندقية صيد عيار 12 ملم،مسدس فردي،ذخيرة حية 49 خرطوشة عيار 7.62 ملم،4خرطوشة عيار 16 ملم 3 خرطوشة عيار 09 ملم.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية وكذا حقيبة يدوية تحتوي على وثائق إدارية مختلفة.

وهي المعلومات التي تحصل عليها عناصر الشرطة التابعين لأمن الزيامة المنصورية. حيث شرعوا مباشرة في فتح تحقيق اسفر في وقت قياسي عن تحديد هوية الفاعلين.

ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص بينهم إمرأة تتراوح أعمارهم بين 29 و 34 سنة. اين تم بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية بجاية وتوقيف المشتبه فيهم .

أين ضبط بحوزة أحد المشتبه فيهم مع استرجاع كل المسروقات بعدما تم إخفائها في إحدى المناطق الجبلية المعزولة. بولاية بجاية والمتاخمة لولاية سطيف.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة التي امرت بايداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم لاحقا.