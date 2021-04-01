غرداية: الدرك يحجز أكثر من 149 ألف كيس شمّة مقلدة وهواتف نقالة مهربة

أخبار الجزائر
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غرداية: الدرك يحجز أكثر من 149 ألف كيس شمّة مقلدة وهواتف نقالة مهربة
بقلم عاصم بوخاري

تمكنت عناصر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية في عمليتين منفصلتين من حجز كميات ضخمة من الشمة المقلدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز هواتف نقالة إلى جانب شحنة ولاعات يقارب ثمنها المليارين سنتيم.

وأضاف البيان، أن عناصر سرية أمن الطرقات أوقفت شخص على متن سيارة سياحية عثر بها على 137 هاتف نقال ذكي.

و تم توجيه تهمة إرتكاب أعمال التهريب لسلع أجنبية ومحلية حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بـ90 مليون سنتيم.

من جهتها تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني اثر معلومات مفادها وجود كمية ضخمة من مادة الشمة.

وهذه الشمة مصنعة بطريقة غير شرعية من نوع طاسيلي وسانتية و صقر،، اين تمت مداهمة المستودع و حجز أكثر من 149 ألف كيس شمة و 46 ألف ولاعة.

وقد قدرت القيمة المالية للمجوزات بـ17773700 دينار حيث تم مباشرة ملف قضائي ضد صاحب المستودع.


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