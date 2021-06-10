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غرداية: الدرك يداهم عصابة مختصة في سرقة المركبات على الطريقة الهوليودية

أخبار الجزائر
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غرداية: الدرك يداهم عصابة مختصة في سرقة المركبات على الطريقة الهوليودية
بقلم عاصم بوخاري

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمتليلي بالإطاحة بعصابة سطو علي مستعملي الطريق الوطني رقم 1. و ذلك بإستعمال سيارتين على طريقة العصابات الأمريكية.

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن اتصال إستغاثة على الرقم الاخضر ورد الي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية. مفاده تعرض مركبتين لمحاولة السطو من طرف عصابة تستعمل مركبتين. وذلك بالطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين بلديتي حاسي لفحل والمنصورة.

لتتدخل عناصر الدرك الوطني بسرعة فائقة وتقوم بمحاصرة العصابة التي حاولت الفرار .ولكن سرعة المداهمة أفضت الى توقيف أفراد العصابة البالغ عددهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة وحجز المركبتين. ليتم تحويلهم الى مقر الكتيبة والتحقيق معهم وتحويلهم إلى العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007663

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