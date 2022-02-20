غرداية: الدرك يطيح بنصّاب ويحجز 14 ملف إداري وشيكات بمتليلي

أطاحت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمتليلي بولاية غرداية، بنصاب خطير كان يقوم بانتحال صفات من أجل النصب والإحتيال على ضحاياه مقابل أموال. حسب ما أفاد به الضحايا إلى جانب تمكن افراد السلاح من حجز العديد من الوثائق الادارية على غرار 14 ملف و شيكات

تفاصيل القضية إنطلقت بعد عملية تتبع كان يقوم بها عناصر الفرقة الإقليمية في غرداية حول النشاط المشبوه للمشتبه به الذي كان يرتاد العديد من الإدارات العمومية رفقة اأشخاص مختلفين. وهو ما اثار العديد من الشبهات حوله. إلى غاية ان تقدم احد الضحايا الى مقر الفرقة من اجل رفع شكوى ضده. مفادها قيام المشتبه به بالنصب عليه و اخذ مبلغ مالي معتبر منه بعد بيعه سيارة. ليتم فتح تحقيق في القضية و توقيف الهدف و التحقيق معه

كما أضافت المصادر التي أوردت الخبر للنهار، أنه تم استصدار إذن تفتيش من طرف وكيل الجمهورية لمنزل المشتبه فيه. أين تم العثور على العديد من الملفات الإدارية الخاصة بمواطنين. بالإَافة كذلك إلى العثور على شيكات باسم مواطنين بها مبالغ ضخمة.

وقامت ذات المصالح فور توقيف المشتبه فيه بتقديم الضحايا إلى مقر الفرقة أين بلغ عددهم 6 ضحايا. ليتبين ان المشتبه كان يقوم بالنصب و الاحتيال و انتحال صفة الغير على المواطنين. على اساس انه يقوم بتسوية انشغالاتهم مع السلطات المحلية مقابل اموال يتلقاها منهم . اين تاسس الضحايا كطرف مدني في القضية