غرداية: الدرك يفكك شبكة ويحجز 40 كلغ من الكوكايين

في عملية نوعية تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز ما يقارب 40 كلغ من الكوكايين. مع تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالمخدرات.

وحسب مصدر موثوق “للنهار”، فقد أسفرت العملية أيضا عن ضبط سيارتين إلى جانب شرائح هاتف أجنبية. ومبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع

ووفقا لمصدر موثوق فإن العملية جاءت بعد تحقيقات معمقة وتتبع دقيق لتحركات الشبكة مما مكن المصالح المختصة من الإطاحة بها وإحباط نشاطها الإجرامي.

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