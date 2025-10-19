غرداية.. الدرك يوقف 9 أشخاص ويحجز أكثر من 1800 قرص مهلوس ومخدّر

تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكات إجرامية عدّة، مختصة في نقل وترويج الأقراص المخدرة المصنعة والمؤثرات العقلية، كانت تنشط على مستوى إقليم الولاية.

وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى إثر قضايا متفرقة،

وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز 1085 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابلين 300 ملغ، و753 قرصًا مخدرًا مصنعًا من نوع إكستازي. إضافة إلى توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و48 سنة، من بينهم امرأتان.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.