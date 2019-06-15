غرداية : الرقابة القضائية لأربعة مدراء بمخبر الأشغال العمومية لجنوب البلاد LTPS

المنجل يصل الى الصحراء

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية بوضع كل من المدير العام لمخبر الاشغال العمومية بجنوب البلاد LTPS و مدير وحدة غرداية ومدير الادارة والامداد بالمخبر.

واطار رابع تحت الرقابة القضائية في تهم تتعلق بسوء التسيير والاهمال و استعمال عتاد المخبر للاغراض الخاصة.

اضافة الى تهم اخرى بعدما تم تحوليهم من طرف مصالح البحث والتحري التابعة للدرك الوطني امام المحكمة بعد انهاء التحقيقات التى طالت المخبر

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني أفضت الي وجود سوء تسيير من خلال توظيف أشخاص بطرق ملتوية.

ومن جهة معينة ناهيك عن وضع عمال في مناصب بدون كفاءة علمية الى جانب إستعمال عربات المؤسسة في العطل الصيفية .

كما قام عمال بذات المخبر بوضع شكوى لذى وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية فيما يتعلق بجهاز الغاما الذي يحتوي على إشعاعات نووية.

ويتطلب إستعماله مرافقة أمنية واجراءات خاصة أثناء نقله الى الورشات بالصحراء ناهيك عن اجراءات وقائية خاصة للعمال الذين يتعاملون مع الجهاز.

الا أن أغلب هذه الإجراءات لم تطبق بالرغم من الشكاوي المتعددة للعمال على مستوى الإدارة حيث تقدمو بهذه الشكوى لفتح تحقيق خاصة.

و أن بعضهم أصيب بعدد من الأمراض الغريبة و الإنعكاسات الطبية حسبهم مما يتطلب إجراءات طبية خاصة