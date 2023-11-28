غرداية: الرقابة القضائية لمير المنيعة و 9 أعضاء بسبب الفساد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية بوضع كل من رئيس بلدية المنيعة ف.ش و 9 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي بالمنيعة و مقاول قريب رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية في انتظار مواصلة التحقيق القضائي.

وتم سماعهم من طرف نيابة محكمة غرداية بعد متابعتهم بتهم فساد منها إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة.

هذا و تفجرت القضية بعد تسريب تسجيلات صوتية لأحد المقاولين، وهو قريب رئيس البلدية. حول وجود عمليات منح لمشاريع بطرق ملتوية مما اثار ضجة لدى ساكنة البلدية. أين قام عدد منهم بالاحتجاج و المطالبة بفتح تحقيق.

هذا و قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق و الشروع في سماع اعضاء بالمجلس الشعبي البلدي. و خاصة لجنة الصفقات إلى غاية الوصول لرئيس البلدية، أين تم تقديم الجميع أمام محكمة غرداية صبيحة اليوم.