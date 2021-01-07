غرداية : الزاوية البوشيخية تقيم وعدة بمناسبة عودة رئيس الجمهورية سالما معافى

اقامت الزاوية البوشيخية التى تقع بمنطقة شعبة سيد الشيخ بمتليلي، وعدة بمناسبة عودة الرئيس تبون معافى إلى أرض الوطن.

وتم خلال الوعدة اطعام الطعام ودعاء جماعي لرئيس الجمهورية لتوفيقه في اداء مهامه ومواصلة اصلاحاته والقفز بالجزائر الى بر الامان.

وتعتبر هذه الخطوة عادة لذى ابناء الجنوب للاخذ باسباب القبول من الله.

وقال شيخ الزاوية الشيخية للحضور أن الرئيس تبون استجاب لمطالب العديد من الخيرين وشيوخ الزوايا للترشح الى منصب رئيس الجمهورية.

مضيفا، بأنه الرجل الوحيد الذي يحظى باجماع المخلصين للجزائر وانه الشخصية الوحيدة القادرة على القفز بالجزائر الى بر الامان.

و دعا شيخ الزاوية الشيخية الي الوقوف الى جنب هذا الرجل المخلص و الدعاء له في كل صلاة لتوفيقه في مهامه النبيلة.